Barzagli: «Se lasciasse la Nazionale, Immobile sbaglierebbe. Critiche ingiuste»

L’ex difensore italiano Barzagli ha parlato della questione Immobile-Nazionale, tra addio e decisione di restare in azzurro

Andrea Barzagli, ex difensore italiano e ora opinionista, ai microfoni di DAZN ha detto la sua sulla questione Immobile-Nazionale.

LE PAROLE – «Se dovesse lasciare la Nazionale, Immobile sbaglierebbe. Si sta facendo prendere troppo dalle critiche, che sono ingiuste. Stiamo parlando di un attaccante che fa 25 gol per l’ennesimo campionato e viene criticato. Ma non deve farsi prendere dal momento, la Nazionale è il top per chiunque, deve star tranquillo e ripartire. Anche per la stessa Italia. Abbiamo il capocannoniere, per me è scontato debba esserci».