Baroni uno dei migliori allenatori mai avuti alla Lazio? Il commento di quell'ex tecnico non lascia dubbi - Lazio News 24

Lazio, Marco Baroni torna all’Olimpico da avversario: il commento di Franco Lerda

La sfida tra Lazio e Torino rappresenta molto più di una semplice partita di campionato: sarà, infatti, l’occasione per il ritorno di Marco Baroni all’Olimpico, stavolta da avversario, alla guida della panchina granata. Un ritorno che avrà inevitabilmente un sapore particolare per il tecnico toscano, che ha vestito i colori biancocelesti da calciatore e ha lasciato un ottimo ricordo anche come allenatore, seppur per un breve periodo.

A parlare di Baroni in vista del match è stato Franco Lerda, ex calciatore e allenatore, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, elogiando il percorso del tecnico e sottolineando il suo valore all’interno del panorama calcistico italiano.

«Baroni ha dimostrato tutto il suo valore, è uno degli allenatori top», ha affermato Lerda. «Ha fatto molto bene alla Lazio, così come nelle sue esperienze con Verona e Lecce. Negli ultimi anni è stato uno dei migliori in assoluto». Parole importanti, che certificano la crescita e la credibilità acquisita da Baroni nel corso delle ultime stagioni.

Lerda ha poi raccontato di aver seguito da vicino una delle partite del Torino, proprio quella contro la Fiorentina: «Non mi era dispiaciuto affatto. La squadra ha giocato bene, ha tenuto testa a un avversario tosto e, ai punti, avrebbe anche meritato qualcosa in più».

Il ritorno di Baroni all’Olimpico sarà dunque un momento carico di significato, non solo per lui, ma anche per l’ambiente Lazio, che ritrova un volto noto in una veste diversa. Nonostante le divergenze tattiche con l’attuale gestione, il tecnico toscano ha sempre lasciato una buona impressione per il suo approccio equilibrato e per la capacità di far rendere al meglio le squadre a disposizione.

Per la Lazio, la sfida con il Torino rappresenta un banco di prova importante, mentre per Baroni sarà un modo per dimostrare, ancora una volta, il proprio valore contro una società che conosce bene. In un Olimpico che si preannuncia caldo, le emozioni non mancheranno, e tutti gli occhi saranno puntati anche su di lui.