Baroni RINGRAZIA i tifosi: «Spingono la squadra e noi li dobbiamo trasportare. Ai ragazzi chiedo QUESTO». Le parole del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona, Marco Baroni ha ringraziato così i tifosi della Lazio:

TIFOSI – «Volevo mandare un sentito ringraziamento ai tifosi per aver sottoscritto l’abbonamento. Alla squadra dico sempre di dare tutto in campo, mi piace il concetto delle tasche vuote. Se diamo tutto in campo, si riesce a trasportare tutta la gente per spingere ancor di più la squadra. È un ringraziamento che arriva da parte mia, da parte di tutto lo staff e dalla squadra».

