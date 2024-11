Baroni allenatore del mese, il commento di Caicedo al premio

Il commento di Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, sulla vittoria di Marco Baroni del premio come tecnico del mese

Marco Baroni è stato premiato come allenatore del mese di ottobre. Sul premio ricevuto dal tecnico della Lazio è intervenuto anche l’ex Felipe Caicedo che sui social ha commentato con un secco: «Meritatissimo»

Il periodo preso in evidenza dalla Serie A per premiare Baroni va dalla 7ª alla 10ª giornata: in quelle quattro partite sono arrivate le vittorie di Empoli, Genoa e Como e la sconfitta, con moltissime attenuanti, contro la Juve.