Baroni SVELA: «Castellanos NON verrà rischiato. Gigot? Ecco COME sta»

Marco Baroni fa il punto della situazione sugli infortunati di casa Lazio: le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa

Marco Baroni, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati di casa Lazio in vista della prossima trasferta in casa della Fiorentina. Ecco come stanno il Taty Castellanos e Gigot

CASTELLANOS E GIGOT – «Taty fortunatamente non ha nulla di importante ma non voglio rischiare. Gigot ha avuto questo problema ieri, non sarà disponibile».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI BARONI