Baroni pazzo di Pedro: «Non ci sono più aggettivi per descriverlo»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, su Pedro: «Me lo sto godendo internamente anche nelle qualità umane e professionistiche»

Marco Baroni, protagonista con i biancocelesti tra Serie A ed Europa League, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, nel corso della trasmissione “Radio Anch’io Sport”. Di seguito le sue parole su Pedro.

PEDRO – «Per Pedro non ci sono più aggettivi, le qualità tecniche sono evidenti, me lo sto godendo internamente anche nelle qualità umane e professionistiche, dà un grande messaggio ai giovani, vederlo allenarsi come un ragazzino, con passione e dedizione. Un grandissimo professionista, ci sta ripagando della fiducia che ha con grandi prestazioni»