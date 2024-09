Baroni: «Noslin? Si è appena affacciato a un calcio importante. Lo scorso anno…». Le parole del tecnico della Lazio

Lunga intervista ai microfoni di Dazn per il tecnico della Lazio Marco Baroni, che ha parlato di alcuni singoli, tra cui i nuovi Dele-Bashiru e Noslin. Queste le sue dichiarazioni.

DELE BASHIRU– «Dele-Bashiru? È un ragazzo che ha tanta energia e qualità sia fisiche che tecniche importanti, deve crescere dal punto di vista tattico. Credo che interpreti un calcio moderno. Deve crescere e avere fiducia da parte mia e dell’ambiente. Noslin? Si è appena affacciato a un calcio importante. Lo scorso anno ha fatto un buon girone di ritorno e per noi è stato importante nella prima giornata. È un ragazzo che ha la bellezza di essere pulito ed è un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli offensivi con energia e qualità. Deve lavorare ed essere consapevole che per lui la Lazio è uno step importante che non deve farsi sfuggire ».