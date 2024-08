Baroni a LSC: «Stiamo lavorando duro. Contentissimo dei tifosi. Oggi buon test, ma siamo stati provocati...» - Lazio News 24

Baroni a LSC: «Stiamo lavorando duro. Contentissimo dei tifosi. Oggi buon test, ma siamo stati provocati…». Le parole dell’allenatore

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell’amichevole contro il Frosinone, Marco Baroni ha parlato della prestazione della sua Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Stiamo lavorando duro, la squadra è sempre partecipe, oggi abbiamo fatto un buon test, i primi 20-30 minuti abbiamo fatto bene. Volevo vedere i ragazzi che avevano giocato meno, qualcuno deve ancora lavorare, qualcuno mi ha dato buone risposte, vedo che ci sono presupposti. Dele-Bashiru deve lavorare meglio tra le linee e prendere il pallone come Tchaouna. Siamo sempre stati alti e compatti nei primi 20-30 minuti. Attacco del secondo tempo? Dipende da loro, dobbiamo trovare gli equilibri, c’è da correre tanto. Mi piace avere una squadra offensiva e che faccia gol, da non subirlo ma dal farlo, giocatori che abbiano velocità e qualità è un bene averli in campo. Bisogna avere però gli equilibri. Ho visto la ricerca di alcune cose interessanti su cui stiamo lavorando.

Vecino? Sono contento, ci sono ragazzi che hanno valori professionali e umani, ha qualità. Abbiamo bisogno di tutti e li dobbiamo portare al massimo della condizione. Ci sono temperature proibitive delle volte, ma c’è grande disponibilità nel lavoro. Si gioca come ci si allena, se si va forte si può andar forte anche nella gara.

Tifosi? Sono contentissimo, in questo momento tutta la mia attenzione e dello staff è rivolta a dare tutto a questa squadra e ai tifosi. Sono contento perché non esiste squadra senza tifosi, è quel che dico ai ragazzi sempre, dobbiamo essere noi attraverso gli atteggiamenti di squadra a emozionare e coinvolgere sempre di più.

Abbiamo avuto 4-5 situazioni davanti al portiere, c’è stata anche una buona rifinitura ma è mancato il colpo. Sapevo che potevamo rischiare qualcosa, ma solo giocando loro possono crescere. Abbiamo ancora due partite ancora, anche se oggi hanno giocato per la prima volta come Bashiru che non ha molti allenamenti con noi, ho visto che c’è stata la ricerca di alcune situazione su cui lavoriamo. Palla tra le linee, questa mobilità è migliorabile, dobbiamo migliorarla, ma devo farli giocare e crescere velocemente.

Tra primo e secondo tempo anche se siamo stati provocati, ci sono stati due falli a rischio infortunio grave. C’era nervosismo, non volevo rimettere qualche ragazzo che potesse subire qualche fallo. C’era da fare turnover, ho preferito fare questa scelta».