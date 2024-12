Baroni loda il Napoli di Conte: «Primo in classifica ma non mi sorprende. Ecco perché»

Le parole di Marco Baroni sul Napoli di Conte in conferenza stampa. Ecco cosa ha dichiarato

Le parole in conferenza stampa di Marco Baroni alla vigilia della partita di Coppa Italia tra Lazio e Napoli.

SORPRESO DAL NAPOLI DI CONTE – «Non mi sorprende, il Napoli è meritatamente primo. Conosco Conte al di là dei risultati, gli sono stato vicino due anni alla Juve e so che è un grande allenatore. Sarà dura per tutti gli altri ma non sono stupito. Dentro quella classifica c’è tanto lavoro».

