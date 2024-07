Baroni Lazio: «Stima per Sarri e Tudor, ma a differenza loro...»

Le parole di Marco Baroni, nuovo allenatore della Lazio, sui suoi due predecessori sulla panchina biancoceleste

Durante la conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato dei suoi due predecessori sulla panchina biancoceleste: Igor Tudor e Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

SARRI E TUDOR – «Ho grande rispetto per chi ha lavorato alla Lazio prima di me. Sono momenti diversi e sono convinto di essere qui. Credo che non avrò problemi quest’anno, dobbiamo solo lavorare sul coinvolgere tutto l’ambiente. Se non siamo tutti insieme gli obbiettivi non si raggiungono».

SARRI – «Ho parlato con Sarri, ma l’ho solo salutato. C’è stima con lui, ci siamo incrociati in C2 ed è una vita che facciamo questo lavoro. Se ha speso buone parole sono molto contento».