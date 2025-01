Baroni: «Derby con la Roma? Sarà una sfida delicata e bellissima. Le esperienze che ho fatto me le porto dietro, ma ora guardo avanti»

Le parole del tecnico della Lazio in vista del derby con la Roma. Le sue dichiarazioni

Di seguito le parole di Baroni nella conferenza stampa pre partita.

DIFFERENZE CON LA ROMA – «Giochiamo questa partita domenica e non due mesi fa. Nelle ultime cinque partite le squadre hanno fatto gli stessi punti e dall’arrivo di Ranieri la Roma ha segnato il doppio. Sarà una sfida delicata e bellissima».

PASSATO E TIFOSI – «È come dire che il Natale è un giorno come gli altri. Il derby è derby. Servirà tutta l’attenzione e la voglia che abbiamo sempre messo in campo. Le esperienze che ho fatto me le porto dietro, ma ora guardo avanti e guardo solo alla Lazio. Anche se domani saremo fuori casa la nostra tifoseria la portiamo sempre con noi, anche quando non gli è stato permesso di venire in trasferta».

