Baroni Lazio, Patric lo ESALTA: «Darà SODDISFAZIONI! Una COSA in particolare mi ha colpito»

Baroni-Lazio, Patric, difensore biancoceleste, ha speso bellissime parole per il nuovo tecnico: le sue dichiarazioni

Nell’intervista al Corriere dello Sport, Patric, difensore della Lazio, ha parlato così di Baroni:

RITIRO – «Sono figlio dei laziali. Dietro una carriera c’è sempre lo specchio della vita e della personalità fuori dal campo. E io non mollo mai. Ritiro? In modo intenso, forse uno dei più duri. Faticoso sul momento, ma è benzina per le gambe».

BARONI – «Le sensazioni sono molto buone, mi piacciono gli allenamenti e il suo atteggiamento. Ci darà soddisfazioni. E appena arrivato, devo ancora conoscerlo bene».

L’INTERVISTA DI PATRIC AL CORRIERE DELLO SPORT