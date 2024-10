Baroni Lazio, la mobilità della sua squadra è l’ingrediente vincente: i numeri parlano chiaro

Baroni Lazio, ecco i punti della filosofia del tecnico. Tutti i dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni ha creato una Lazio immarcabile o difficilmente prevedibile nei movimenti a incrocio.Dopo i primi allenamenti ad Auronzo si è accorto delle caratteristiche duttili di gran parte della rosa.

Un esempio è la partita contro il Genoa, sottolineato dai movimenti fatti da Castellanos e Noslin, Pedro, Vecino e Tchaouna. La mappa della partita di Taty recita 27 tocchi in tutta la metà campo del Genoa. Vale lo stesso per Pedro, anche per lui 27 tocchi, entrando al 16’ del secondo tempo. Noslin stesso, per quanto non si sia accentrato, ha percorso tutta la fascia, su e giù.