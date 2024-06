Baroni Lazio, Malesani SICURO: «Scetticismo SBAGLIATO, vi spiego perchè»

Baroni-Lazio, Alberto Malesani, ex tecnico, ha elogiato il nuovo allenatore dei biancocelesti: scetticismo sbagliato

Intervistato dal Corriere dello Sport, Alberto Malesani ha parlato così dell’imminente arrivo di Marco Baroni sulla panchina della Lazio:

PAROLE – «Finalmente è approdato in una grande squadra, quella che gli compete per la sua bravura. Lo scetticismo è sbagliato? Molto. Nel mondo del calcio non è facile emergere con un cammino come il suo, solo grazie ai risultati. In Serie B è stato il tecnico che ha ottenuto più punti negli ultimi 5-6 anni. Ha conquistato tante promozioni, ha meritato ogni traguardo. Per questo la sua soddisfazione ora è doppia».