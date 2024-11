Baroni: «Rinnovo? Sono in un grande club, con un pubblico meraviglioso» - Lazio News 24

Baroni è intervenuto nella trasmissione Radio Anch’io Sport, tanti gli argomenti trattati dall’allenatore della Lazio

Marco Baroni, protagonista con i biancocelesti tra Serie A ed Europa League, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, nel corso della trasmissione “Radio Anch’io Sport”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio:

GRANDE CULTURA DEL LAVORO – «Ho trovato una società strutturata, competenze di primo livello. Questo è stato un aspetto di grande crescita mia, che agevola tantissimo il nostro lavoro. Importante è aver trovato anche dei giocatori con grande cultura del lavoro. Loro sono i protagonisti principali, noi cerchiamo di mettere passione, offrire il meglio di noi e quando avviene è bello da vedere, ma è una cosa che vogliamo mantenere».

SUI GIOVANI – «C’è stato un ricambio generazionale, abbiamo puntato su dei giovani con talento ed è compito mio dargli fiducia e posso farlo solo andando in campo, perché le parole non bastano. Loro dovranno essere veloci perché nel calcio non c’è tempo».

IL CENTROCAMPO – «Sono convinto che presto arriveranno anche i gol di Rovella come quelli di Guendo. Vecino per caratteristiche ha più capacità di inserimento, mi piace tanto perché è un mediano che entra in area, in questo momento portare giocatori in area è importante. Anche Dele è un bel giocatore, aspettiamo Castrovilli che ha avuto qualche problema, ma sono convinto possa fare bene».

SUL RINNOVO – «Sono arrivato in una grande società, un pubblico meraviglioso, non voglio neanche commentare quello che è stato scritto. L’unica cosa che faccio è pensare a dare tutto, per il resto ci saranno tempi e modalità per valutarle».

EUROPA LEAGUE – «Vincere l’Europa League sarebbe un sogno, siamo davanti a squadre incredibili e ci vorremmo rimanere. Abbiamo delle partite importanti, io più che guardare l’obiettivo devo guardare il percorso. Ora avrà inizio il momento difficile, dobbiamo affrontarlo con forza».

SU DIA – «Domani riprendiamo gli allenamenti devo parlare con i dottori. Ha fatto i test ed è apposto, contiamo di inserirlo subito nel gruppo. Per il resto è un giocatore forte, con mobilità e interpretazione del ruolo, se sarà a disposizione giocherà contro il Bologna».