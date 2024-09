Lazio, Baroni VUOLE più concretezza sotto porta: gli esterni DEVONO dare una mano e il tecnico si aspetta più reti

Come riportato dall’edizione romana de Il Corriere della Sera, Marco Baroni si aspetta un supporto maggiore sotto porta da parte dei suoi esterni. Infatti, durante la scorsa stagione sono state soltanto 6 le reti di Zaccagni, 5 di Felipe Anderson e 1 di Pedro ed Isaksen.

Con Pedro non più al centro del progetto e Felipe Anderson che ha salutato in estate, Mattia Zaccagni dovrà cercare di incrementare il proprio bottino. Lo stesso vale per Isaksen, al secondo anno in biancoceleste, e per i nuovi acquisti Tchaouna e Noslin.