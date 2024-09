Baroni: «Questa Lazio sta CRESCENDO, ecco che gruppo ho TROVATO. Verona? Ho questa SPERANZA»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato della condizione attuale della sua squadra verso il match con il Verona

Marco Baroni ha parlato così in un’intervista a Radio TV Serie A della condizione della sua Lazio.

LE PAROLE – «Abbiamo cambiato molto e portato in rosa giovani interessanti. Stiamo crescendo piano piano. Ho trovato un gruppo partecipe e con una cultura del lavoro. Questo ha accelerato i meccanismi di inserimento dei nuovi. Dobbiamo e possiamo ancora migliorare. C’è stata questa sosta ma non vedo l’ora di preparare la prossima gara col Verona e tornare in campo. Conosco bene quella squadra ed è già in una grande condizione fisica. Sarà una gara difficile e pericolosa, noi dovremo essere bravi. La nostra testa è già a lunedì, spero di riavere presto anche i nazionali al meglio».