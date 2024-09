Baroni Lazio, Colomba lo promuove: ha convinto tutti

Marco Baroni ha convinto tutti nonostante lo scetticismo al suo arrivo: il parere di Franco Colomba in esclusiva su Lazionews24

Nel corso della sua intervista esclusiva a Lazionews24.com, Franco Colomba ha commentato l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue parole.

Baroni quest’estate è stato accolto dal popolo biancoceleste con scetticismo, se dovesse fare una prima analisi sul lavoro del toscano che giudizio darebbe su quanto sta facendo alla Lazio e quale consiglio gli darebbe per entrare nel cuore dei tifosi?

«Baroni l’anno scorso a Verona ha fatto un lavoro importante, riuscendo a gestire veramente bene la situazione di difficoltà del club veronese che a Gennaio ha venduto molto. Certo Roma non è una piazza facile, ma con il lavoro svolto in passato e l’esperienza che ha riuscirà anche nella Lazio a fare molto bene. E’ chiaro che gli obiettivi dei biancocelesti sono differenti perchè devono qualificarsi per le coppe europee e quindi avranno maggiore pressione. Cosa gli consiglio? Di essere se stesso e di non lasciarsi condizionare e andare avanti per la sua strada con le sue idee tattiche».

