Baroni: «La squadra è entrata con il piglio giusto perché il derby va sentito oltre che giocato. Giovedì contro il Bodo…». Le parole del tecnico

Le parole di Baroni a Radio Serie A sul derby tra Lazio e Roma.

PAROLE– «Stiamo lavorando, stiamo creando una forte identità, stiamo cercando di far crescere i giovani. La squadra è entrata con il piglio giusto, con la giusta mentalità, una squadra che sentiva il derby, perché il derby va sentito oltre che giocato e mi è piaciuto il sentimento che aveva la squadra, aiutato dalla bellissima coreografia dei nostri tifosi. Siamo dispiaciuti per non avergli regalato una vittoria. Giovedì abbiamo bisogno di quest’energia, sono sicuro che la partita sia aperta, anzi sono convinto che passeremo il turno. Dobbiamo giocarcela tutti insieme »