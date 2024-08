Baroni: «La Lazio per me è una SFIDA affascinante e al club PROMETTO questo»

Baroni, il tecnico biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni tracciando un primo bilancio sulla sua esperienza nella capitale

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Marco Baroni, il quale a pochi giorni dal big match con il Milan rilascia queste dichiarazioni soffermandosi sulla sua esperienza alla Lazio

PAROLE – Intanto è una sfida bellissima, affascinante per il quale sia io che il mio staff daremo tutto quello che abbiamo, tutto di noi stessi. La merito? Non sono un celebratore di me stesso, credo di essere arrivato qua attraverso il lavoro e questo è l’unica cosa che ci porterà avanti. Dedizione, lavoro e applicazione sono valori importanti che cercheremo di trasferire alla squadra