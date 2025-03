Baroni: «Formazione? Devo valutare alcune situazioni». E su Romagnoli...

Condividi via email

L’allenatore della Lazio Marco Baroni ha fatto riferimento anche alla formazione da mandare in campo nella conferenza stampa odierna

Marco Baroni ha presentato il match tra Viktoria Plzen e Lazio in conferenza stampa, dove ha risposto così alla domanda su chi potrebbe scendere in campo.

EMERGENZA – «Ho delle situazioni ancora da valutare, compresa la scelta del capitano. Romagnoli dovrebbe rientrare, ma vediamo perché abbiamo fatto allenamento e siamo subito partiti. Voglio parlare con qualcuno per capire come sta la squadra, domani non sbaglieremo partita. Questo è certo».

LA CONFERENZA STAMPA DI BARONI ALLA VIGILIA DI VIKTORIA PLZEN LAZIO