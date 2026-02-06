Baroni risponde alle critiche: «Mediocrità? No, io con la Lazio ho fatto 65 punti e sono arrivato settimo!»

Marco Baroni, ex allenatore della Lazio ora al Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo periodo nella Capitale: le sue parole

La stagione del Torino non sta andando come sperato, ma il tecnico Marco Baroni non accetta di essere etichettato come una squadra mediocre. Nonostante i granata stiano attraversando un periodo difficile in campionato, con risultati al di sotto delle aspettative, l’allenatore ha ribadito la sua determinazione e la volontà di migliorare la situazione. Le sue parole:

«Mediocrità è una parola che non accetto mai. Abbiamo una classifica che non ci piace, che vogliamo migliorare, che ci adopereremo dando tutto le risorse. La responsabilità è di tutti, non solo dei giocatori: alla fine si tirerà una linea, ma compreso».

Con un sorriso sulle labbra, ha ricordato: «L’anno scorso (alla Lazio n.d.r.) è stato fatto un ottimo lavoro, io sono arrivato settimo con 65 punti». L’allenatore ha quindi enfatizzato come la sua carriera abbia visto traguardi positivi, e come anche quest’anno il Torino possa risollevarsi con la giusta determinazione.

