Baroni a DAZN dopo Atalanta Lazio: «Sapevamo fosse un momento delicato, ho fiducia nella squadra e i ragazzi ci credono»

Condividi via email

Baroni ferma l’Atalanta tra le mura del Gewiss Stadium! Le parole dell’allenatore della Lazio ai microfoni di DAZN

Il colpo è riuscito a Baroni! Il tecnico della Lazio è infatti riuscito a uscire dal Gewiss Stadium con tre punti in tasca ed una fiducia consolidata nell’ambiente biancoceleste. L’ex tecnico del Verona ha vinto uno scontro diretto per la zona Champions con una buona prestazione di gruppo, soprattutto nel secondo tempo. Ecco quindi le parole del mister ai colleghi di DAZN al termine della sfida contro l’Atalanta:

ZACCAGNI – «Abbraccio con Zaccagni? Sapevamo che era un momento delicato, non tanto per le partite che abbiamo davanti. Abbiamo ritrovato tutti, la prestazione, i ragazzi nuovi hanno fatto un’ottima prestazione oggi. Tutte situazioni e difficoltà che si riassumono nell’abbraccio con il capitano, ma che poi è un abbraccio a tutta la squadra. Questa vittoria ci voleva. Non è facile portare avanti tutte le competizioni con gli infortuni che abbiamo avuto; ci sono state difficoltà che poi ti portano a lasciare qualcosa indietro, ma io ho fiducia nella squadra e i ragazzi credono nella nostra identità. Questa prestazione mi fa capire che possiamo ritornare a fare quel che ci ha portato fin qui.»

GIOCATORI – «Daremo spazio a tutti, tutti sono importanti. Oggi Guendouzi era assente, ma per noi è fondamentale. Oggi ho chiesto energia, fisica e mentale, e l’abbiamo trovata nella prestazione di squadra. Provstgaard? Questo ragazzo ha dato una partecipazione pazzesca da quando è arrivato. Lavora con attenzione, piano piano potrà diventare un giocatore importante. Ha fame, ha voglia, cura il dettaglio ed è un esempio, anche se giovanissimo.»