Baroni, Cassano non ci sta: «Cosa hanno fatto i direttori sportivi per 50 anni»

Baroni è l’artefice di questi quattro mesi fantastici della Lazio. Cassano si è espresso senza giri di parole sul mister biancoceleste

L’ex calciatore Antonio Cassano, nel corso della trasmissione ‘Viva el Futbol’ si è espresso così sul tecnico della Lazio, Marco Baroni. Ha mandato un messaggio anche ai direttori sportivi e i Presidenti delle varie top squadre di Serie A.

«A 60 anni è arrivato alla Lazio? E che c***o hanno fatto i direttori sportivi per cinquant’anni? Bravo Lotito a prenderlo. Lui sta andando oltre l’impossibile, perché se andiamo a vedere la squadra della Lazio, non ha campioni in squadra. Con buoni giocatori ha fatto quattro mesi stratosferici. Quanti meriti danno i giornali? Pochi, ci sono delle etichette»