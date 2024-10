Baroni, possibile CAMBIO per Lazio Empoli: in difesa scalpita PATRIC

Baroni potrebbe fare un cambio rispetto alla formazione titolare, in Lazio Empoli sarebbe pronta una maglia per Patric

Baroni sarebbe pronto a mandare in campo in Lazio Empoli la formazione tipo, potrebbe esserci però un solo cambio. Infatti in difesa potrebbe giocare Patric e non Gila, il centrale spagnolo è infatti uscito leggermente affaticato dal match di Europa League contro il Nizza.

Per il resto non dovrebbero esserci sorprese. Tra le altre certezze un impiego di Noslin a gara in corsa considerando il gol contro il Torino e la sua squalifica che lo ha tenuto ad un riposo forzato nell’incontro di ieri.