Baroni a Sky: «Oggi pretendo una grande prestazione. Gila a centrocampo? Ho parlato con il giocatore»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così prima del match di Europa League contro il Braga

Intervenuto ai microfoni di Sky, Marco Baroni ha parlato così prima del match di Europa League tra Braga e Lazio:

PAROLE – «Pretendo la prestazione, perché abbiamo delle difficoltà numeriche e voglio vedere la squadra con l’atteggiamento giusto. L’avversario è una squadra di livello e voglio che i miei giocatori diano tutto quello che hanno. Gila a centrocampo? In questo momento era una soluzione, ho parlato con il ragazzo e la deve prendere come un’opportunità di crescita personale. Alzandosi quei 20-30 metri può ritrovarsi in situazioni alle quali non è abituato. Gli ho dato questo compito e sono sicuro che lo possa fare bene. Abbiamo qualche situazione che dobbiamo leggere insieme e che ho già esposto alla squadra. Ormai ci conoscono e dobbiamo ritrovare un po’ più di compattezza e lavorare su questo aspetto. Quando certe situazioni si ripetono è compito mio lavorarci».