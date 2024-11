Baroni: «Alternare i portieri in ogni partita è impossibile. Per me è un ruolo delicato. Vi spiego perché»

Le parole di Marco Baroni sul ruolo dei portieri della Lazio. Le sue dichiarazioni

Nella Lazio di Baroni: Provedel è il titolare e ha esperienza, Mandas è giovane e sta crescendo. Baroni cerca di dare spazio a entrambi. Le parole del tecnico biancoceleste ai microfoni di Rai Radio

PAROLE– «Alternare i portieri in ogni partita è impossibile. Per me è un ruolo delicato. Ci sono delle gerarchie che ho detto a inizio stagione, con Provedel titolare, Mandas è giovane, ha potenzialità importanti. Quando ritengo che ci siano i presupposti per mantenere alto il livello di fiducia e prestativo di entrambi possono dare spazio a Mandas in campo europeo ».