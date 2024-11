Bargiggia a Juventusnews24.com: «Nazionale? Spalletti ha fatto tesoro degli errori. Sul Mondiale...»

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato e opinionista, ha parlato così della Nazionale italiana di Luciano Spalletti

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24, Paolo Bargiggia ha parlato così della Nazionale di Luciano Spalletti:

PAROLE – «Nazionale? Io credo che ci sarà la qualificazione al prossimo Mondiale e che saremo più competitivi. Perché Spalletti ha fatto tesoro degli errori fatti all’Europeo ed in avvicinamento all’Europeo. Dal punto di vista tattico, nel senso che continuava a cambiare moduli, invece adesso si è deciso di giocare a tre. Ha recuperato Tonali, forse ha capito che a livello psicologico deve mettere meno pressione e meno concetti in testa ai giocatori. Lasciarli più liberi. Abbiamo ottimi giocatori, stiamo riscoprendo anche gli attaccanti come Retegui. Sta crescendo Lucca, tornerà Scamacca. È un nuovo ciclo e io sono fiducioso. Sono fiducioso e penso che possiamo andare avanti bene al prossimo Mondiale».

