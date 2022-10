Balotta: «Provedel guida alla grande la difesa, è un portiere completo»

Marco Ballotta ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio di Provedel e Ciro Immobile. Le sue dichiarazioni

PROVEDEL – «Il merito del suo rendimento è di tutta la squadra, oltre che suo. Stanno lavorando tutti bene. Finalmente ha avuto la possibilità di giocare in una grande squadra. Era partito come secondo, poi si è guadagnato il posto anche per via della vicissitudine di Maximiano. Sta guidando la difesa alla grande. Questo un aspetto molto importante oltre al saper parare. È abbastanza completo, rapido. Peccato che sia arrivato tardi nei palcoscenici che contano».

SOSTITUTO IMMOBILE – «Secondo me Milinkovic può essere tanta roba. Può far salire la squadra, sa tenere la palla e aggredisce l’area di rigore. Potrebbe essere uno stimolo maggiore per lui. Credo che vada provata questa soluzione viste anche le caratteristiche degli esterni a disposizione»