Balotelli si sfoga su Instagram: «Presto capirete tutto quanto!»

L’attaccante del Brescia Mario Balotelli si è duramente sfogato tramite il suo profilo Instagram dopo le recenti polemiche

Dopo le varie polemiche ed accuse arrivate negli ultimi giorni da parte dei media, accusandolo di non allenarsi, Mario Balotelli si è sfogato tramite il suo profilo Instagram, annunciando un chiarimento nel prossimo futuro.

«Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro durante tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono 2 al giorno quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza??? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e CAPIRETE».