Balotelli, futuro in SERIE A? L’attaccante: «Voglio RESTARE in Italia»

Balotelli, l’ex Inter SPIAZZA tutti sul FUTURO: «Voglio RESTARE in Italia, PRONTO per la Serie A» Le parole dell’attaccante

Intervistato da SportMediaset, l’ex attaccante dell‘Inter, attualmente svincolato, Mario Balotelli, ha parlato cosi del suo futuro, vista la voglia di tornare anche in Serie A:

LE PAROLE- «Sto bene, sono tranquillo. Ho ricevuto offerte dall’estero, ne ho ancora, ma il mio desiderio è quello di restare in Italia dove per il momento non ho ricevuto nulla. In Serie A? Lo spero, spero ci sia questa occasione, sono pronto»