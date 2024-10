Balotelli al Genoa, nuovo capitolo delle telenovela: ci sarà con la Lazio?

Nuovo capitolo della vicenda Balotelli Genoa: nuovo ritorno di fiamma per i rossoblù? Ci sarà contro la Lazio? Le ultime

Nuovo e forse ultimo capitolo per la telenovela Balotelli con il Genoa. Negli scorsi giorni la trattativa sembrava essersi raffreddata, ma questa mattina sembrava essersi riaccesa con un accordo per 400 mila euro fino a giugno 2025. Come riportato però da RaiNews, sembra sia arrivato il no definitivo dall’America al trasferimento dell’attaccante.

Si fa sempre più remota a questo punto la possibilità che possa essere in campo nella sfida di domenica contro la Lazio e più in generale di nuovo in Serie A, visto che le altre squadre interessate si sono defilate da tempo.