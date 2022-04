Ballotta: «Sergio Rico? Buon portiere però mi aspetterei qualcosa di più»

Marco Ballotta ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Sergio Rico, possibile futuro portiere della Lazio

SERGIO RICO – «È un buon portiere però mi aspetterei qualcosa di più. Non fa la differenza, se si ritiene che Strakosha non possa fare un ulteriore salto di qualità io andrei più su un italiano. Meret può essere utile per la Lazio se non va più bene al Napoli. Ripeto, se fosse un italiano sarei più contento».

SARRI – «Credo che serva un programma triennale per Sarri. La Lazio deve migliorare in qualche elemento, per fare un campionato di alto livello servono giocatori diversi. Nel finale di stagione mi aspettavo di più e invece ci sono state un po’ troppe battute d’arresto. Se fossi nella società continuerei comunque a puntare sul lavoro di Sarri e cercherei di intervenire sul mercato. Attraverso la cessione di giocatori appetibili il club può fare buoni colpi».