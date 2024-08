Ballotta SICURO sugli obiettivi della Lazio: «Può giocarsela per l'Europa. Baroni farà bene, a patto che...»

Marco Ballotta sicuro su quelli che possono essere gli obiettivi della nuova Lazio: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere

Marco Ballotta, a Lazionews24, ha così parlato degli obiettivi dei biancocelesti per la prossima stagione.

LE PAROLE – «L’Inter è la squadra più forte perchè ha operato velocemente in questo calciomercato rinforzando ulteriormente la squadra che era già forte, ha speso poco e bene ed è la squadra da battere, sono curioso di vedere il Napoli che con Conte sarà una vera spina nel fianco della squadra di Inzaghi. La Juventus è un cantiere aperto, ha cambiato anche lei allenatore e non so se riuscirà a lottare per il vertice ma per la zona Champions la vedo assolutamente favorita, stessa cosa anche per il Milan di Fonseca. La Lazio? Dipende da come inizia la stagione, e se parte forte può lottare benissimo per un posto in Europa con Baroni che è un tecnico di livello che farà molto bene».

