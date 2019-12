ESCLUSIVA LN24 – Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai nostri microfoni

Marco Ballotta, ex estremo difensore della Lazio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24.com per parlare della situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto:

La Lazio ha sconfitto nuovamente la Juventus, offrendo una prestazione di notevole spessore…

«La Lazio sta attraversando un ottimo momento in cui è in fiducia, due partite vinte contro la Juventus lasciano certamente il segno. I biancocelesti hanno dimostrato di essere più forti nell’undici titolare».

Potremmo dire che la Lazio è più squadra rispetto alla Juventus, “un’orchestra perfettamente amalgamata”

«I capitolini lo hanno confermato in questi due confronti; la Juventus, però, è una corazzata che nel lungo periodo potrebbe avere delle risultanze grazie all’organico globale».

La società biancoceleste sta lavorando alla perfezione, cercando di trattenere i giocatori migliori e facendo acquisti funzionali al progetto

«La Lazio sta lavorando molto bene, ha trattenuto i giocatori migliori e ha inserito i tasselli che, a mio avviso, doveva acquistare. I biancocelesti stanno facendo il massimo, la squadra diverte e, soprattutto, sta giocando bene. Ora è tutto da vedere quello che accadrà ma, sempre secondo il mio modesto parere, i capitolini non sono ancora pronti per determinati obiettivi; una cosa è certa, stanno meritando tutto».