Delio Rossi: «Contro il Verona vittoria meritata. Fiorentina? Sono legato ad entrambi gli ambienti. Ibrahimovic lo vedo così» – ESCLUSIVA

Domenica 26 gennaio lo Stadio Olimpico ospiterà il match tra Lazio e Fiorentina. Per l’occasione, il doppio ex della sfida Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Lazionews24. Di seguito le sue parole:

Ieri vittoria roboante della Lazio contro il Verona. Come giudica la prestazione dei biancocelesti?

«La prestazione è stata quella di una squadra consapevole delle proprie capacità, che ha messo subito in chiaro le cose e ha vinto meritatamente».

Domenica all’Olimpico arriva la Fiorentina. Lei ha allenato entrambe le squadre. Questa partita che emozioni le suscita? E che match si aspetta?

«Ho allenato 18 anni di fila in Serie A, quindi per forza di cose ogni domenica c’è una partita che mi ricorda qualcosa. Sono rimasto legato a tutti e due gli ambienti. Mi aspetto una bella partita, dove una squadra sta meglio e l’altra leggermente peggio».

Si sta parlando di Zaccagni per sostituire Kvara al Napoli. Secondo lei i biancocelesti possono privarsi del proprio capitano?

«Non penso che andrà via. Almeno in questa sessione di mercato non andrà assolutamente via. Penso che rimarrà alla Lazio quest’anno».

Fino a questo momento Ibrahimovic è stato l’unico acquisto della Lazio. Secondo lei può fare bene in questa seconda parte di stagione o è più un acquisto per il futuro?

«Nel momento in cui investi su ragazzi giovani va sempre bene, però penso che sia più un acquisto per il futuro che per il presente».

Si sta parlando con insistenza di Casadei alla Lazio. Secondo lei che tipo di giocatore farebbe comodo a Baroni?

«Penso che in questo momento l’unica cosa che non manca sono proprio i giocatori. Io punterei su un giocatore giovane, come Ibrahimovic, però che abbia un ruolo definitivo e che possa essere un’alternativa a Rovella e Guendouzi».

Come giudica il percorso in Nations League della Nazionale italiana? Spalletti è sulla giusta strada per rialzare la testa dopo il brutto Europeo?

«Spalletti è un allenatore importante. Non ha fatto bene all’Europeo, ma secondo me era più un problema fisico. Abbiamo visto, infatti, che Mancini con i giocatori che stavano meglio ha vinto l’Europeo. Penso che Spalletti sia l’allenatore giusto ed al posto giusto. È chiaro che gli si chiede, più che far bene in Nations League, di portare l’Italia ai Mondiali. Se non ci riuscisse è chiaro che sarebbe un fallimento».

In questo momento le favorite per lo Scudetto sembrano Napoli e Inter, con l’Atalanta leggermente più indietro. Secondo lei chi la spunterà?

«Il Napoli, perché ha una squadra ed un allenatore importanti. Erano già forti ed hanno inserito i giocatori che voleva il tecnico. Inoltre, penso che Conte sia il miglior allenatore per preparare una partita a settimana. Avendo solo una competizione e avendo quella squadra, secondo me è favorito».

