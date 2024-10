Ballotta su Juventus Lazio: «Il punto di forza è la squadra»

Ballotta prima di Juventus Lazio è intervenuto in esclusiva ai microfoni di juventusnews24, queste le sue parole:

Marco Ballotta, storico ex portiere della Lazio, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 in vista della sfida di questa sera tra i biancocelesti e la Juve all’Allianz Stadium. Queste le sue dichiarazioni.

Quali sono le sue sensazioni per il match di questa sera?

«Sarà una partita molto importante visto il momento che sta attraversando la Lazio. La Juventus – nonostante l’ultimo pareggio casalingo – ha iniziato bene il campionato. Credo che sarà un bel match».

La Lazio ha qualche punto debole?

«Adesso non ha molti punti deboli; inizialmente, invece, vedevo qualche titubanza. Tutti stanno remando dalla stessa parte con Baroni che sta svolgendo un ottimo lavoro».

Il maggiore punto di forza della Lazio?

«Dico sempre la squadra. Dia e Castellanos sono dei giocatori che possono fare la differenza: al momento Baroni ha in mano una squadra che va a mille»

