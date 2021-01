Ballardini: «Purtroppo ci tocca affrontare subito una squadra forte ed arrabbiata»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a poche ore dall’inizio del match contro la Lazio

LAZIO – «La speranza è ritrovare i nostri sostenitori, quando sarà possibile. Ma in questo momento, dico la verità, non ho questi pensieri. Ci attende una sfida contro un’avversaria fortissima ricca di talenti, molto fisica e compatta, che si sta confermando ad alti livelli. La mia attenzione è tutta lì. La Lazio è una priorità assoluta».

AVVERSARI – «Io penso invece che purtroppo ci troveremo di fronte ad una Lazio molto motivata e arrabbiata. E, credo, pure riposata. Forse proprio nel fatto che quest’anno ha giocato molte partite va ricercato il motivo di tali risultati, talvolta positivi e in altre occasioni meno favorevoli. I loro ultimi risultati non sono stati soddisfacenti, ma sono certo che ora troveremo una Lazio in condizioni migliori».

GENOA – «Confermo quella che era stata la mia prima sensazione. Vedo un gruppo molto serio e responsabile, dove tutti tengono particolarmente a dare il meglio di loro stessi. Diciamo che è piacevole rapportarsi con loro tutti i giorni».