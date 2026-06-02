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Baldini: «C’è tantissima qualità! Cito per esempio Palestra e Pisilli»

Published

22 ore ago

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Silvio Baldini, Ct ad interim della Nazionale, è intervenuto alla vigilia della gara contro il Lussemburgo! Le sue dichiarazioni

L’Italia si prepara alle amichevoli nel mese dei Mondiali, con la prima sfida contro il Lussemburgo mercoledì 3 giugno alle 20.45. Alla vigilia, il Commissario tecnico Silvio Baldini ha parlato a Sky Sport delle sensazioni legate a un gruppo giovane e promettente!

Baldini ha sottolineato l’importanza di queste amichevoli per valutare i talenti emergenti, consolidare schemi e ruoli e preparare il futuro della Nazionale. L’obiettivo è dare continuità ai giovani calciatori, testarne le capacità in contesto internazionale e costruire un progetto strutturato per la crescita del gruppo. Le sue dichiarazioni:

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EMOZIONE«L’emozione c’è stata prima di andare a Coverciano. Per quel mese mi sono sentito emozionato. Una volta entrato in campo devi pensare a giocare, a fare bene e non pensare alle emozioni».

RAGAZZI«Tutti i ragazzi si sono allenati benissimo, ma ne ero sicuro perché il conosco. Siamo rimasti sorpresi dell’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito e, anzi, mi ha sorpreso che hanno ringraziato il gruppo per averli accolti».

QUALITA’«C’è tantissima qualità. Sono giocatori bravissimi che sono nel momento di esplodere come hanno fatto Palestra e Pisilli».

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