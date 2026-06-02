Baldini: «C’è tantissima qualità! Cito per esempio Palestra e Pisilli»

Silvio Baldini, Ct ad interim della Nazionale, è intervenuto alla vigilia della gara contro il Lussemburgo! Le sue dichiarazioni

L’Italia si prepara alle amichevoli nel mese dei Mondiali, con la prima sfida contro il Lussemburgo mercoledì 3 giugno alle 20.45. Alla vigilia, il Commissario tecnico Silvio Baldini ha parlato a Sky Sport delle sensazioni legate a un gruppo giovane e promettente!

Baldini ha sottolineato l’importanza di queste amichevoli per valutare i talenti emergenti, consolidare schemi e ruoli e preparare il futuro della Nazionale. L’obiettivo è dare continuità ai giovani calciatori, testarne le capacità in contesto internazionale e costruire un progetto strutturato per la crescita del gruppo. Le sue dichiarazioni:

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EMOZIONE – «L’emozione c’è stata prima di andare a Coverciano. Per quel mese mi sono sentito emozionato. Una volta entrato in campo devi pensare a giocare, a fare bene e non pensare alle emozioni».

RAGAZZI – «Tutti i ragazzi si sono allenati benissimo, ma ne ero sicuro perché il conosco. Siamo rimasti sorpresi dell’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito e, anzi, mi ha sorpreso che hanno ringraziato il gruppo per averli accolti».

QUALITA’ – «C’è tantissima qualità. Sono giocatori bravissimi che sono nel momento di esplodere come hanno fatto Palestra e Pisilli».