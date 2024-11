Baiano sicuro: «Più di Zaccagni mi ha sorpreso un altro esterno. Berardi alla Lazio? Dipende da...»

Baiano, ex attaccante, ha così parlato degli esterni di Serie A e del possibile futuro di Domenico Berardi: ecco le sue dichiarazioni

L’ex attaccante Francesco Baiano ha parlato a Tmw degli esterni della Serie A, coinvolgendo anche il laziale Zaccagni. E ha poi nominato anche Berardi, a più riprese accostato al club biancoceleste.

LE PAROLE – «Lookman, che gli piace partire da esterno, poi Zaccagni, Orsolini. Spero di rivedere presto in Serie A uno come Berardi, che va sempre in doppia cifra in gol e assist. Lui alla Fiorentina o alla Lazio? Dipende quanto costa, perché la bottega Sassuolo è sempre cara».