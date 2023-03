AZ Alkmaar Lazio: le quote dei bookmakers

Domani la Lazio sarà di scena sul campo dell’AZ Alkmaar per il ritorno degli ottavi di Conference League: le quote dei bookmakers

La Lazio di Maurizio Sarri è attesa domani sera dal ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro l’AZ Alkmaar (si parte dall’1-2 dell’andata in favore degli olandesi).

I biancocelesti possono solo vincere se vogliono sperare nel passaggio ai quarti di finale di Conference League. Sulla carta la squadra di Sarri ha una rosa più forte, ma come la gara di andata insegna, l’AZ non è un avversario così abbordabile. La vittoria della Lazio è quotata da Betclic a 2.47, un pareggio a 3.35 ed un’affermazione nederlandese a 2.89. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.92 e l’Under 2.5 a 1.86. L’ipotesi considerata più probabile dai traders non sorride alla Lazio. Betclic quota infatti l’1-1 finale a 6.40. Lo 0-1 biancoceleste è invece quotato sempre da Betclic a 8.80. Per quanto riguarda il passaggio del turno, quello nederlandese è quotato ora da Betclic a 1.35, mentre quello della Lazio a 3.13.