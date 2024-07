Auronzo Lazio, doppia seduta odierna per i biancocelesti: il programma completo. Gli ultimi aggiornamenti sul ritiro

Nuovo giorno di ritiro per la Lazio che scenderà in campo per l’allenamento oggi alle 10:30 e alle 17:30. Inizierà oggi la preparazione verso la seconda amichevole fissata per domani contro il Trapani. Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO– «Doppia seduta di allenamento per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Gli uomini di Baroni si ritroveranno oggi in campo a partire dalle ore 10:30 e 17:30.Sarà possibile seguire la seduta in diretta solo sulla piattaforma www.sslazio.it, Lazio Style Channel».