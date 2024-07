Auronzo Lazio, prosegue la CONTESTAZIONE dei tifosi! Striscioni INEQUIVOCABILI – FOTO

Auronzo-Lazio, prosegue la contestazione dei tifosi verso Claudio Lotito: striscioni ironici appesi nel ritiro biancoceleste

Prosegue in casa Lazio la contestazione nei confronti della presidenza Lotito. Striscioni inequivocabili appesi durante l’allenamento della squadra di Marco Baroni ad Auronzo di Cadore.

La (geniale) contestazione dei tifosi della Lazio. pic.twitter.com/xIws4poZmH — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 18, 2024

Il post social del noto giornalista Fabrizio Biasin fa capire come il clima non sia dei migliori nonostante un mercato molto attivo in questa prima fase. La speranza è che le cose possano cambiare.