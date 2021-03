Compleanno Corradi, gli auguri sui social della società VIDEO

Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha voluto fare gli auguri a Bernardo Corradi per il suo compleanno

Due stagioni con l’aquila sul petto, condite da 82 presenze, 22 reti e un trofeo conquistato, la fantastica Coppa Italia del 2004. Stiamo parlando di Bernardo Corradi, ex attaccante biancoceleste che oggi compie 45 anni.

Anche la Lazio ha voluto fargli gli auguri sui social con una dedica speciale. In un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la Prima Squadra della Capitale ha voluto riproporre le immagini della rete del centravanti senese contro la Juventus: quel gol, siglato nel ritorno della finale del 2004, sancì la vittoria per la banda Mancini. Un ricordo eccezionale, per celebrare un giorno così speciale. Buon compleanno Bernardo!