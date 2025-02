Attacco Lazio, chi al fianco di Dia? Dopo Noslin e Tchaouna contro il Milan tocca a lui

Condividi via email

Attacco Lazio, rebus per Marco Baroni: dopo l’infortunio del Taty Castellanos e le prove non convincenti di Noslin e Tchaouna ora tocca a lui

Rebus attacco in casa Lazio: dopo l’infortunio del Taty Castellanos contro il Napoli e i risultati deludenti di Noslin contro il Venezia e Tchaouna contro l’Inter, per la sfida contro il Milan toccherà a Pedro.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, al fianco di Boulaye Dia, sempre nella posizione al centro della trequarti, tocca all’attaccante spagnolo: all’ex Barcellona e Chelsea far valere la sua qualità e la sua esperienza.