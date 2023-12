Atletico Madrid-Lazio, dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Atletico Madrid-Lazio, Ecco dove vedere la partita di Champions League 2023-2024 tra colchoneros e biancocelesti

Appuntamento allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid per mercoledì 13 dicembre alle 21.00 per quanto concerne la sfida tra Atletico Madrid e Lazio , valevole per la fase a gironi della Uefa Champions League.

Dove sarà possibile vedere la partita? Il match sarà visibile in tv su Sky Sport, in streaming live e on demand su Sky go e Infinity+

LazioNews24 offrirà, come di consueto, la cronaca live del match, impreziosita da curiosità e statistiche per tutti gli utenti. State con noi!