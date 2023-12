Atletico-Lazio, il club informa i tifosi riguardo l’ingresso allo stadio – COMUNICATO

Atletico-Lazio, il club biancoceleste informa i tifosi riguardo l’ingresso allo stadio del Metropolitano: i dettagli

Finalmente ci siamo, domani la Lazio torna in campo per guadagnarsi il primato del girone di Champions. La sfida con l’Atletico è delicata e quindi a tal proposito il club espone il seguente comunicato

COMUNICATO – La S.S. Lazio informa i tifosi biancocelesti che l’ingresso al settore ospiti dello stadio ‘Civitas Metropolitano’ avverrà dai gates 23 e 24. Nel pomeriggio di domani la tifoseria presente in centro città verrà scortata dalla polizia spagnola sino al meeting point di Plaza de Céfiro e da lì condotta allo stadio in corteo.

Si consiglia di raggiungere il meeting point non oltre le ore 18:00 seguendo le indicazioni della polizia locale, onde evitare di utilizzare mezzi e percorsi solitamente riservati alla tifoseria locale. La S.S. Lazio invita i propri tifosi a mantenere un comportamento corretto e rispettoso, all’interno dello stadio e nella città. Si segnala che l’UEFA ha avviato un procedimento disciplinare per gli episodi verificatisi in occasione della gara Lazio-Celtic, procedimento che è in corso di giudizio.

Eventuali comportamenti in violazione delle norme e del regolamento dello stadio ‘Civitas Metropolitano’ potrebbero comportare sanzioni disciplinari a carico del club con il rischio di penalizzare fortemente la nostra squadra in occasione degli ottavi di finale di UEFA Champions League. A tal proposito si evidenzia l’assoluto divieto di introdurre nello stadio fumogeni, petardi e fuochi pirotecnici.