Atalanta, Zapata out: Gasperini prova le alternative

La Lazio affronterò l’Atalanta, sabato all’Olimpico. I bergamaschi dovranno riorganizzarsi dopo l’infortunio di Zapata

Inzaghi a Formello, Gasperini a Zingonia. I due allenatori si preparano in vista dell’appuntamento di sabato, alle ore 15, all’Olimpico. Anche l’allenatore dell’Atalanta è in attesa del rientro dei giocatori partiti per le rispettive nazionali: oggi si riaggregheranno Gollini, Kjær, Freuler e Muriel. Il Gasp, però, dovrà comunque fare i conti con la pesante assenza di Zapata, out per una lesione all’adduttore e fuori almeno tre settimane. A guidare la Dea, quindi, potrebbe toccare a Muriel o Barrow; in alternativa ad uno tra Gomez ed Ilicic in veste di falso nueve.