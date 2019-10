Lazio, Correa punta l’Atalanta: c’è il via libera dei medici

Lo staff medico ha dato il via libera Correa: l’argentino è stato alle prese con un problema al polpaccio, ma le preoccupazioni sono rientrate

Inzaghi ha già iniziato a preparare la gara contro l’Atalanta. A Formello il gruppo è orfano dei giocatori partiti per le rispettive nazionali, ma ha ritrovato Correa. Dopo il legno colpito a Bologna, l’argentino ha dovuto risolvere qualche fastidio al polpaccio saltando anche l’amichevole di sabato. Nulla di preoccupante, al numero 11 – come riportato dal Corriere dello Sport – lo staff medico ha dato il via libera per tornare in campo: la sua disponibilità sarà necessaria per affrontare le 7 gare dei prossimi 23 giorni. Il mister dovrà dosare le forze di tutti e Correa si candida per scacciare lo spettro della poca concretezza sotto porta e cancellare definitivamente l’errore dal dischetto dell’ultima gara.