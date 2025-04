Atalanta, ecco a quando risale l’ultima vittoria in casa: il dato che spaventa i tifosi bergamaschi

Condividi via email

Domenica alle 18 la Lazio farà visita all’Atalanta in quel di Bergamo, con le due squadre che devono riscattare gli ultimi risultati deludenti

Per la sfida di domenica in programma al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Lazio, c’è un dato particolare che spaventa e non poco i tifosi bergamaschi.

Dopo una striscia di sei vittorie di fila tra le mura amiche in campionato infatti, l’Atalanta non ha più ottenuto alcun successo nelle ultime sei gare casalinghe, dove sono arrivate 2 sconfitte e 4 pareggi.